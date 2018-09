Serie B a 19 squadre, per il Foggia meno punti in palio per compiere l'impresa: si riparte dal Palermo

36 partite e non 42 come Foggia e i tifosi rossoneri probabilmente si auguravano, peraltro due si sono già disputate e la penalizzazione è scesa da otto a cinque punti in virtù del successo casalingo contro il Carpi e del pesante ko di Crotone.

Il campionato resta a 19 squadre, il che vuol dire 18 punti in meno a disposizione per tentare la risalita e tre compagini molto più abbordabili in meno da affrontare sulla carta. Sotto l'aspetto tecnico e degli uomini, le squadre che infatti speravano nel ripescaggio in B erano sicuramente inferiori al Foggia di Grassadonia.

In attesa di recuperare i pezzi da Novanta, da Iemmello (infortunato) a Galano (squalificato), il tentativo di rimonta dei rossoneri riprenderà domenica prossima dallo Zaccheria contro una delle favorite alla vittoria del campionato, il Palermo di Trajkovski. Sabato 22 la difficile trasferta di Pescara (l'anno scorso i biancoazzurri vinsero entrambi gli incontri con Zeman in panchina).

Il prossimo avversario del Foggia, il Palermo, nel frattempo spera ancora nel ripescaggio in A a discapito del Frosinone. Proprio ieri la società si è fatta sentire con un comunicato stampa commentando il provvedimento integrale relativo ai fatti occorsi durante la finale di ritorno dei play off dello scorso campionato: "Il Collegio ha annullato le decisioni della Corte Sportiva di Appello, rinviando il procedimento al medesimo organo in diversa composizione, affinché quest’ultima irroghi la sanzione corretta e coerente con le norme esistenti e nel rispetto del principio di valorizzazione del merito sportivo che si conquista sul campo"



Buone notizie dall'infermeria, ieri presso il campo sportivo dell'aeroporto militare di 'Amendola' hanno ripreso ad allenarsi Rizzo e Busellato.