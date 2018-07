Arriva la sentenza, per il Foggia 15 punti di penalizzazione, ma da scontare nel prossimo campionato: niente serie C

Pesante penalizzazione, ma da scontare nel prossimo campionato, che sarà ancora quello di serie B. E dopo dieci giorni di angosciante attesa è una sentenza che ha quasi un dolce sapore.

Il tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, ha dunque accolto solo parzialmente la richiesta della Procura. Le pene a giocatori, dirigenti e società ci sono e sono anche piuttosto dure (specie quelle comminate ai dirigenti), ma per lo meno la retrocessione in C è stata scongiurata, e c'è sempre la possibilità di effettuare ricorso per ammorbidire la pena.

Le sanzioni

Come si legge nella sentenza, "visti gli artt. 23 e 24 CGS, il Tribunale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni"

- per Sarno Vincenzo: squalifica di 4 (quattro) giornate da scontarsi in gare ufficiali;

- per Vacca Antonio Junior: squalifica di 4 (quattro) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00); - per Iemmello Pietro: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);

- per Chiricò Cosimo: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);

- per Tito Fabio: squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);

- per Agnelli Cristian: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);

- per Gerbo Alberto: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00); - per Mazzeo Fabio: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);

- per Guarna Enrico: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);

- per Floriano Roberto: squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00); - per Empereur Alan: squalifica di 5 (cinque) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);

- per Narciso Antonio: squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00);

- per Tarolli Stefano: 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;

- per Agostinone Giuseppe: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00); Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019 43

- per Padovan Stefano: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00);

- per Sainz Maza Lopez Miguel Angel: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00);

- per Quinto Marcello: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00);

- per Agazzi Davide: squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali oltre all’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00);

- per Cannas Cosimo: 3 (tre) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali; - per Smargiassi Francesco: 3 (tre) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali; Per il resto delle posizioni, in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- per Curci Ruggiero Massimo, 5 (cinque) anni di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ai sensi dell’art. 19, comma 3 CGS;

- per Sannella Fedele, 5 (cinque) anni di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. ai sensi dell’art. 19, comma 3 CGS;

- per Curci Nicola, 4 (quattro) anni di inibizione;

- per Sannella Francesco Domenico, 4 (quattro) anni di inibizione; - per Di Bari Giuseppe, 2 (due) mesi di inibizione;

- per Martinelli Luca, 3 (tre) mesi di squalifica;

- per De Almeida Angelo Mariano, 3 (tre) mesi di squalifica;

- per Arcidiacono Pietro, 3 (tre) mesi di squalifica;

- per Sanchez Benito Alejandro, 3 (tre) mesi di squalifica; - per Possanzini Davide, 3 (tre) mesi di squalifica;

- per De Zerbi Roberto, 3 (tre) mesi di squalifica;

- per Teresa Vincenzo, 3 (tre) mesi di squalifica;

- per Marcattilii Marcattilio, 3 (tre) mesi di squalifica;

Prosciolti, invece, Lucio Fares e Gianluca Ursitti "in quanto non risulta la piena prova della riconducibilità agli stessi dei fatti oggetto di contestazione". Per Maurizio Lanzaro, invece, "dispone restituirsi gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza".