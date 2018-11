La nuova stagione di Samele comincia con un argento: il foggiano è secondo nella prima prova di Coppa del Mondo

Comincia con un argento la stagione di coppa del mondo per Gigi Samele. Lo sciabolatore foggiano è infatti salito sul secondo gradino del podio nella prima prova stagionale svoltasi ad Algeri.

Il portacolori foggiano si è arreso solo in finale cedendo per 15-9 al sudcoreano Ha Hansol. Fino ad allora il percorso di Samele era stato perfetto, cominciato con la fase a gironi (6 vittorie su 6), e proseguito con i successi ai 32esimi con il coreano Kim Kyehwan (15-4), ai 16esimi con l'argentino Lucchetti (15-2), agli ottavi con il campione di Atene 2004 Aldo Montano (15-10), ai quarti con il russo Lokhanov (15-11) e infine in semifinale nell'altro derby tricolore contro Enrico Berrè, poi vincitore del bronzo.