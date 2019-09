Il campione olimpico Valerio Aspromonte a Foggia: inaugurerà la nuova sala di scherma targata 'Fencing Daunia'

C'è grande attesa e tanta emozione per l'ormai imminente taglio del nastro di quella che, a tutti gli effetti, intende diventare la nuova casa della scherma foggiana realizzata e voluta dalla Asd Fencing Daunia. Un ambizioso progetto nato dalla passione e dalla competenza della maestra Francesca Zurlo, alimentato dal presidente dell'associazione Eugenio Cucciniello e condiviso con entusiasmo e partecipazione da uno staff qualificato ed esperto.

La nuova sala si propone come un ambiente accogliente e sereno, luogo ideale per scoprire ed apprendere tutti i segreti della scherma, uno sport unico, storico, divertente e coinvolgente. L'inaugurazione della sala dell'Asd Fencing Daunia è in programma oggi, venerdì 27 settembre alle ore 18, in Viale Francia 44.

Testimonial e maestro d'eccezione della serata sarà l'azzurro Valerio Aspromonte, già campione olimpico a Londra 2012, protagonista di un allenamento speciale a cui potranno partecipare tutti gli appassionati di scherma. Un'occasione unica che culminerà poi nella grande festa che animerà la prima notte dell'Asd Fencing Daunia.