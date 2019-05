Campionato regionale Under 14: doppio successo per il Circolo Schermistico Dauno

Ottimi risultati per il Circolo Schermistico Dauno nel Campionato Regionale Under 14, svoltosi a Foggia martedì e mercoledì scorso. Il club foggiano ha partecipato con 16 atleti, ottenendo due titoli regionali.

Davide Cicchetti ha vinto nella categoria Ragazzi-Allievi di sciabola, superando in finale Gabriele Vetturi del club Scherma Trani (15-13 il risultato). Gaia Carafa, invece, ha vinto nella categoria Ragazze-Allieve di sciabola ed in finale ha battuto Martina Giancola del Club Scherma San Severo (15-10). Chiudono al terzo posto Emmanuel Venturini, Christian Ventirini, Andrea Danza, Miryam Palmieri e Riccardo Maestri.

Tra gli altri risultati degli atleti del Circolo Schermistico Dauno, c’è il quinto posto di Clara Candela, Giulia La Marca, Valerio Virgilio e Pietro Mastrolitto; settimo posto per Federico Francavilla, ottavo per Antonio Forchignone, nono per Davide Ricciardi e Alessandro Di Nardo, decimo per Alessandro Minna.

Non terminano qui i successi per i ragazzi del Dauno. Davide Cicchetti, Christian Venturini, Miryam Palmieri e Salvatore Mucciarone hanno vinto la “Puglia Cup”, titolo assegnato agli atleti che hanno ottenuto i migliori risultati nelle gare regionali nell’arco della stagione schermistica 2018-2019.