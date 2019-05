Il Circolo Schermistico Dauno continua a collezionare successi: ai campionati italiani Master vince Lo Muzio, Talamo seconda

Grandi risultati per il Circolo Schermistico Dauno nei Campionati Italiani Master e nella Coppa Italia Cadetti, disputati venerdì scorso a Casale Monferrato. Nella prima competizione, la finale di sciabola femminile è stata giocata in famiglia, tra due atlete del Circolo, con Gabriella Lo Muzio che ha battuto Concetta Talamo (10-2), conquistando il suo terzo titolo italiano.

Nel fioretto femminile, invece, conquista il secondo posto Maria Grazia Lattanzio, battuta in finale da Elena Benucci (10-8). Settimo posto per Laura Lotti, decimo per Daniela De Pellegrino. Nel fioretto maschile tredicesimo posto per Luigi Ciuffreda, quattordicesimo per Luigi Piserchia e diciannovesimo per Palumbo Gaetano.

Nella gara di Coppa Italia Cadetti si registra l'ottima prova di Nicola Guascito, che al suo primo anno in categoria, ottiene un brillante secondo posto, fermato in finale da Marco Galetti (15-8).Nicola Guascito ha ottenuto la qualificazione per le finali del campionato italiano cadetti, assieme ad Andrea Guida (nono posto) e Arnaldo Piserchia (undicesimo).