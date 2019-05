Da San Paolo di Civitate alla Toscana: alle nazionali di rubgy c'è anche la "Raffaele Grimaldi"

La squadra femminile di rugby dell'Istituto Comprensivo “Raffaele Grimaldi” di San Paolo di Civitate è impegnata in queste ore in una importante sfida sportiva a Marina di Massa (MS), per la partecipazione alla Festa Nazionale dello sport scolastico 2019.

La Festa Nazionale dello sport scolastico 2019 è una prestigiosa manifestazione sportiva e dalla forte valenza didattica che, dal 20 al 24 maggio 2019, sta vedendo la partecipazione di oltre 1400 studenti delle scuole medie provenienti da tutta Italia, impegnati in diverse discipline: pallavolo, basket, corsa campestre, canottaggio, vela, frisbee e rugby.

La squadra femminile di rugby, guidata dal Prof. Lino La Mola ha raggiunto questo risultato significativo dopo aver superato brillantemente le selezioni provinciali e regionali.