Il Team Centro nuoto Mirage Village Foggia ben figura al meeting “Don Guglielmo” di Campobasso

Nei giorni 17 e 18 Novembre 2018, si è svolto presso l’impianto natatorio di Campodipietra, in Campobasso, la nona edizione del meeting nazionale di nuoto “Memorial Don Guglielmo”. Anche quest’anno gli organizzatori sono riusciti ad allestire una manifestazione di tutto rispetto atteso che all’evento hanno partecipato 588 atleti in rappresentanza di ben 22 società provenienti da tutte le regioni d’Italia. Nella due giorni molisana, tutte le atlete del Mirage VILLAGE Centro Nuoto Foggia, guidate dai loro allenatori Antonio Cetta e Daniela Fiore hanno ben figurato e si sono rese protagoniste di ottimi risultati con grande soddisfazione per il loro Presidente Pio Mancini ed il Preparatore Atletico della giovane società foggiana Alessandro Forgelli. Tra le diverse ed eccellenti prestazioni vanno rimarcate le 4 medaglie individuali ottenute da Rita Maria Pignatiello, classe 2002, nella categoria assoluti, che nelle quattro gare disputate ha centrato 3 ori nelle gare 50 stile libero, 50 farfalla e 100 farfalla ed un argento nel 50 dorso. Inoltre, ciliegina sulla torta per la giovane ragazza foggiana, è stata la conquista dell’ambito trofeo per la migliore prestazione femminile del meeting centrata con una gara bellissima ed un tempo di rilievo nella gara dei 100 farfalla chiusa con il crono di 1.00.84. Protagonista della manifestazione è stata anche Chiara Iacovelli (classe 2005) che si è imposta vincendo l’oro, nella sua categoria, nelle sue gare preferite i 100 e 200 rana. Ottimo risultato anche per Soraya Abbruzzese che conquista la medaglia più preziosa nei 100 farfalla categoria juniores . Grandissima soddisfazione anche per le prestazioni della giovanissima Alessia Pagliarulo ( classe 2007) che conquista l’oro nei 100 e 400 stile libero nella categoria esordienti a.

Anche le altre ragazze, della squadra tutta al femminile, Letizia Gallo e Giovanna Contillo hanno ben figurato stabilendo il loro miglior tempo nelle diverse gare disputate a dimostrazione della loro crescita sportiva costante e progressiva. Infine, una citazione particolare merita il pluri medagliato Daniele Zichella, che si allena in pianta stabile con il Coach Antonio Cetta ed il team MIRAGE VILLAGE, anche se è tesserato con società veneta, che nel corso della manifestazione ha stabilito il record italiano FISDIR (Federazione Italiana Disabilità Intellettiva e Relazionale) nei 50 e 200 dorso ed in quest’ultima gara è riuscito anche nell’impresa di conquistare una preziosissima medaglia di bronzo. Ma la lunga stagione natatoria è solo all’inizio. Domenica si ritorna in vasca per partecipare al meeting “ Bari Swinning Contest 2018 – Winter Edition, organizzato presso lo Stadio del Nuoto dalle società Payton e Waterpolo Bari. Avanti tutta! A cura dell’Ufficio Stampa del “Team Centro Nuoto Mirage Village Foggia”

