Il Foggia riparte in vista della sfida col Carpi (e in attesa che arrivi qualche giocatore)

Comincia oggi il 2019 del Foggia Calcio, dopo il pareggio condito da una buona prestazione in casa contro il Verona, il Foggia di Pasquale Padalino - un punto in tre partite - torna al lavoro.

In attesa di ulteriori sviluppi sul calciomercato e di qualche arrivo che possa incidere positivamente sulle sorti della compagine di Sannella-Fares-Nember, questa sera in un hotel alle porte della città riprenderà l'attività dei rossoneri.

Da domani, e fino a sabato 12, il programma prevede 4 giorni di doppie sedute distribuite tra lo Zaccheria, il Centro Sportivo Federale di Via de Petra e il campo sportivo dell’Aeroporto Militare di Amendola. Domenica, Agnelli e compagni, osserveranno una pausa per poi riprendere gli allenamenti lunedì 14 gennaio quando si ripartirà con la settimana-tipo in vista del primo impegno del 2019 a Carpi, sabato 19 gennaio, con calcio d’inizio fissato alle ore 15:00.

