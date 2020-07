Convenzioni in scadenza, 16 associazioni sportive chiedono aiuto alla Provincia di Foggia: "Qual è il nostro futuro?"

In un momento così critico per lo sport e aggravato dal sopraggiungere dell'emergenza Covid-19, 16 associazioni sportive della provincia di Foggia che utilizzano strutture di proprietà dell'ente provincia hanno fatto delle richieste al presidente Nicola Gatta, per poter programmare la prossima stagione sportiva.

Un missiva inviata in data 6 luglio e ancora in attesa di risposta sottoscritta di concerto dalle 16 associazioni sportive che comprendono quasi 1600 tesserati (quasi tutti minorenni). “Le associazioni sportive dilettantistiche della provincia di Foggia chiedono formalmente all'Ente Provincia di Foggia di avere informazioni riguardo la situazione attuale e, nei limiti del possibile, quella futura, riguardo gli impianti sportivi, annessi e non alle scuole, di proprietà dell'Ente, considerando che ad oggi, nessuna comunicazione ufficiale è pervenuta a tali Asd dopo le autorizzazioni concesse per la stagione 2019/2020 che hanno scadenza il giorno 20 luglio 2020”, si legge nella lettera.

“Tale richiesta è legata anche alla nota sottoscritta dalla Federazione italiana pallavolo, dalla Federazione italiana pallacanestro e dalla Federazione italiana giuoco handball legata a sottolineare come resti sempre attuale la grande problematica relativa alla riapertura delle palestre scolastiche, alla quale si lega il tema della responsabilità in capo ai dirigenti scolastici e ai presidenti di società”. Inoltre, si chiede “di prendere in considerazione la possibilità di non pagare il dovuto all'Ente Provincia per le tariffe orarie che vanno da settembre 2019 a febbraio 2020 considerando la situazione economica estremamente complicata per le nostre organizzazioni che si trovano ad aver investito economicamente a inizio stagione quasi il totale del budget previsto in previsione anche dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno dove qualsiasi Asd non ha incassato gli introiti che avrebbero permesso la normale chiusura del bilancio".

"Per le Asd che si sono trovate ad anticipare il pagamento del canone orario si potrebbe prevedere una scomputazione per la stagione seguente in modo da non andare a penalizzare, chi per motivi organizzativi, aveva anticipato tale somma prima del lockdown”, conclude la missiva. Il documento è stato condiviso e sottoscritto dalle realtà Basket San Giovanni Rotondo, Asd Angel Manfredonia, Asd Volley San Giovanni, Asd Progetto Cestistica San Severo, Asd Magnifico Basketball, Asd Nuova Libertas Basket Foggia, Asd Centro Giovanile Padre Pio, Asd Polisportiva Mediterranea, Asd Virtus Basket Foggia, Asd Eurobasket Foggia,, sd Diamond Basket Foggia, Asd Volley Club Manfredonia, Asd G S Intrepida Volley, Asd Sunshiene Vieste e Asd Volley Capitanata.