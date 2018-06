Rischio retrocessione, tifosi manifestano contro "l'ingiustizia sportiva": "Giù le mani dal Foggia Calcio"

Un cauto ottimismo serpeggia tra i tifosi del Foggia Calcio ma c'è anche tanta rabbia per la richiesta shock formulata dalla procura federale. Supporter e simpatizzanti rossoneri non vogliono assolutamente credere che la B conquistata dopo 19 anni e confermata grazie ad uno strepitoso girone di ritorno, possa essere scippata dalla giustizia sportiva, ribattezzata 'ingiustizia sportiva'. Alla società rossonera la Procura contesta l'art. 8, quello relativo all'illecito sportivo. A giovarne sarebbe l'Entella Calcio.

La rabbia delle due curve, nord e sud, è stata manifestata ieri sera a Roma con uno striscione esposto in via Campania, dinanzi la sede del Tribunale Federale Nazionale: "Solo i vigliacchi abusano del proprio potere. Giù le mani dal Foggia Calcio"

Su Facebook è nato il gruppo di discussione '#Giustiziaperil Foggia, #Noallaretrocessione' "con l'intento di coordinare tutte le eventuali iniziative necessarie a supporto della causa #GiustiziaperilFoggia a seguito della probabile retrocessione in Lega Pro".

L'auspicio dei tifosi è che il Foggia se la cavi con una penalizzazione da scontare nel prossimo campionato, ma in serie B. Sul fronte societario è tutto fermo alla conferma di Oliver Kragl e alla trattativa con Massimo Oddo, che nei giorni scorsi aveva pranzato al ristorante 'La Barcaccia' di Pescara con il diesse Nember per definire condizioni e dettagli del suo arrivo in città.