Palermo salvo, il Foggia prende atto e attacca la Lega B: "La decisione del Consiglio Direttivo ci ha fortemente danneggiati. Pronti a tutelarci"

Il presidente del Foggia calcio annuncia che la società continuerà a tutelare i propri diritti: "Quella decisione è illegittima come ribadito dal Tar e dal Coni". Non esclude interessamenti di gruppi imprenditoriali ("Continuiamo a lavorare, poi vediamo come evolverà la situazione") né la possibilità di una B a 22 squadre