Richiesta retrocessione, Piemontese: "Ci si assumerebbe una responsabilità grande per la credibilità del calcio"

"Non è più solo calcio. Se, contro il Foggia, si introducesse il principio che possono essere completamente sovvertiti i risultati guadagnati sul campo, ci si assumerebbe una responsabilità molto grande per la credibilità - sempre fragile - di uno sport che appassiona milioni di bambini e adulti in tutto il mondo. Sanzioni oltremisura severe non solo rischiano di apparire arbitrarie e, quindi, ingiuste, ma finirebbero per mettere in ombra il rigoroso controllo che si è azionato a opera della magistratura, controllo che è interesse di tutti sia esercitato fino in fondo. Nessuno, invece, avverte il bisogno di eccessi che colpiscano il blasone sportivo, specie in una piazza, come quella rossonera, che ha appena ritrovato il suo palcoscenico professionistico".