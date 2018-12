San Severo ospita il 'Real Madrid Camp'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

BOOM!!! Questa volta la ASD GIOVENTU CALCIO SAN SEVERO l’ha fatta grossa!!! Volevamo regalare ai nostri ragazzi un sogno e allora cosa abbiamo pensato? Abbiamo deciso di portare il Real Madrid a San Severo!!! Ebbene sì avete capito proprio bene! ...questa estate nn andate in vacanza, perche San Severo ospiterà un evento UNICO ed irripetibile in tutta la provincia di Foggia e non solo! A luglio a San Severo c'è il Real Madrid camp. Allenamenti secondo le linee guida dell’Accademia giovanile Real Madrid utilizzando moderne metodologie di formazione con materiali di ultima generazione. Tutti gli allenatori hanno completato uno speciale addestramento curato nei minimi particolari in base ai principi dell‘accademia calcistica giovanile del Real Madrid.

Programma prevede dal Lunedi al Venerdi 07.30 –9.00 Pre accoglienza 9.30 – 11.30 : allenamento mattutino 11.45—12.15 Doccia 12.30---13.30 Pranzo 13.30---14.45 Attività didattiche / Corso di spagnolo 15.00–-17.00: allenamento pomeridiano 17.00—17.30 : Doccia + merenda e arriderci a domani. I partecipanti riceveranno un kit Real Madrid compreso dell’iscrizione composto da maglia, pantaloncini, calzettoni e pallone, tutto originale adidas, più borraccia e sport bag. I migliori partecipanti si qualificheranno per il provino finale, i ragazzi selezionati giocheranno nel tempio del calcio, lo stadio Santiago Bernabeu! La prima quota di iscrizione, che comprende prenotazione e i costi di gestione, deve essere versata entro e non oltre il 31 gennaio a mezzo di bonifico bancario o contanti. La restante parte va completata direttamente sul sito entro e non oltre il 31 aprile. L’evento si terrà dal 15 luglio al 19 luglio. L’invito è esteso a tutti i ragazzi che vanno dai 7 ai 15 anni, tesserati e non, che vogliono vivere un sogno. Ma noi non siamo egoisti, l’invito è aperto a tutte le società sportive che vogliono collaborare con noi, segnalandoci i ragazzi che vogliono partecipare, noi li inseriremo nel circuito nazionale dando visibilità anche a loro. Stessa cosa per gli sponsor, l’impianto sportivo che ospiterà l’evento potrà essere pubblicizzato attraverso banner pubblicitari che avranno una visibilità nazionale ed internazionale! Per tutte le ulteriori info: I responsabili del progetto Luigi Cascavilla 340 6663908 Gianluca Cassone 380 3867596 Luigi Messinese 328 1177702