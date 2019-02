Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

E’ si è proprio così la Gioventù calcio San Severo una delle più importanti società di San Severo che cura il settore giovanile dal 2016 oltre ad avere la prima squadra femminile della città ed una prima squadra che svolge il campionato di Terza Categoria quindi un vero polo calcistico sanseverese, continua con i suoi progetti e fa sbarcare in terra di Capitanata precisamente a San Severo il club più prestigioso al mondo oltre ad essere campioni del mondo in carica, il REAL MADRID. Infatti dal 15 al 19 Luglio a San Severo, sul sintetico del campo Ricciardelli, si svolgerà il Camp del Real Madrid.

Durante questi 5 giorni, lo staff tecnico delle merengues, offrono a ragazzi e ragazze appassionati di calcio di età compresa tra 7 e 15 anni, tutte e 10 le unità di allenamento previste dalla metodologia ufficiale dell'accademia giovanile del Real Madrid, utilizzando i più moderni mezzi d'allenamento. Un'occasione unica e irripetibile. I ragazzi non saranno divisi per gruppi di età, bensì per capacità tecniche. Attraverso le più moderne tecnologie, il primo giorno di raduno, attraverso una cintura GPS e lo Smart Ball (un pallone intelligente) registreranno tutti i dati prestazionali a livello atletico e tecnico, verranno inviati ad un computer centrale che li convertirà e re invierà con i risultati cosi che, i tecnici del Real Madrid possano formare i gruppi.

La giornata tipo prevederà l’accoglienza mattutina alle ore 8,30 per poi iniziare l’addestramento tecnico e la pausa pranzo con il pasto dell’atleta che si svolgerà dalle ore 12 alle ore 13,00. Dalle ore 13,00 alle 14,30 ci sarà un corso di lingua spagnolo per poi re iniziare l’addestramento tecnico e per poi finire alla pausa merenda con il fine attività previsto per le ore 17,30. Tutti i ragazzi riceveranno un Kit Real Madrid originale Adidas composto da maglia, pantaloncini, calzettoni, pallone, borraccia sportiva e Sport Bag. Il Coordinatore tecnico Luigi Cascavilla commenta così: Si tratta di un evento importantissimo, occasione unica per i ragazzi sanseveresi e di tutta la provincia di Foggia. Insieme a Mister Gianluca Cassone e al Presidente Luigi Messinese abbiamo avuti contatti con agenti del Real Madrid grazie a delle partecipazioni di tornei nazionali dove abbiamo avuto la fortuna di conoscere il responsabile dei “blancos” del centro sud, il quale ci ha proposto questo progetto che il club spagnolo sta realizzando in tutta Italia e che noi non ci siamo fatti sfuggire perché abbiamo capito che l’evento non è ovviamente solo sportivo ma anche didattico e perché no, lo si potrebbe farlo diventare anche culturale visto nel periodo estivo che si svolgerà dove vedrà la scesa di molti turisti e quindi potremmo dare anche l’opportunità a tutti coloro che parteciperanno a far scoprire la bellezza della nostra amata terra di Capitanata.

Quindi sarà una scelta fatta da un computer secondo i dati prestazionali che riceverà.Insomma sarà una cinque giorni dove i ragazzi avranno l’opportunità di fare un’esperienza di vita indimenticabile con la possibilità, perché no, realizzare il sogno di un viaggio a Madrid per giocare nello stadio più famoso al mondo, il Santiago Bernabeu (logicamente quest’ultimo tutto a spese del Real Madrid). I tre vincitori sono scelti direttamente dalla sede centrale in base ai dati che riceveranno giorno per giorno durante il Clinic.

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 marzo e possono partecipare tutti i ragazzi iscritti e non alle società di calcio. Quota Pre Iscrizione 110 Euro entro 30 Marzo. Saldo Finale 289 Euro entro 30 Aprile. Presidente Messinese Luigi 328 117 77 02; Mister Cascavilla Luigi 340 66 63 908;

