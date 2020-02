Sognando il Bernabeu: a San Giovanni Rotondo ecco il Real Madrid Camp

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il Real Madrid C.F. La Fábrica del Real Madrid ha scelto Academy San Giovanni ASD & Garden Sporting Center (in collaborazione Scuola Calcio Gioventù Calcio San Severo) come tappa in Puglia per il proprio campus dal 29 giugno al 3 luglio.

Staff di allenatori qualificati direttamente da Madrid presentano la filosofia del settore giovanile del Real Madrid. I partecipanti ricevono un kit di allenamento Adidas completo, pallone incluso.

Oltre alle performance sportive l’attenzione si concentrerà sulla crescita personale dei giovani calciatori. Molti giovani calciatori sognano di calcare un giorno il campo dell'Estadio Santiago Bernabéu. Se si renderanno protagonisti di prestazioni sportive di alto livello e di una condotta esemplare, i partecipanti alla nostra scuola calcio potranno realizzare questo sogno qualificandosi dalle finali nazionali.

PER INFO Luigi Cascavilla 340 6663908