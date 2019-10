Dalla Polizia Stradale ai circuiti del Rally: Andrea Rotondo festeggia 20 anni di gare partecipando alla finale di 'Coppa Italia'

La valigia è pronta, il motore è caldo. Manca poco alle ricognizioni autorizzate sul percorso della finale di ‘Coppa Italia’ di Rally in programma i prossimi 25 e 26 ottobre, a Como. A gareggiare lungo il percorso tracciato sulle sponde del lago, vi è anche il pilota foggiano Andrea Rotondo, della Scuderia Piloti Sipontini di Macchia, sul Gargano, in coppia con il navigatore Niccolò Barla, di Sanremo.

Un traguardo importante, che se segna i primi 20 anni di gare e di passione per i motori e per il rally di Rotondo, in forza alla Polizia Stradale di Foggia. "Lavoro e passione sono due cose che vanno bene insieme", spiega. "Questo sport mi ha aiutato a conoscere bene il mondo delle auto. A Como - continua - ci attende un percorso di circa 380 km, di cui 90 di prove speciali, ovvero soggetto a cronometro. Le emozioni sono sempre quelle della prima volta", spiega. "Non sappiamo cosa ci aspetta, ma cercheremo di dare il massimo" | IL VIDEO