Burkle nel Foggia calcio? Dagli Usa: “Pure invenzioni”, Follieri ribatte: “Abbiamo i documenti”

“Nessun coinvolgimento di Ron Burkle nella FhOlding dei Follieri, né nel Foggia Calcio. Follieri sta inventando tutto. Non c’è alcuna possibilità che possa investire con Follieri, direttamente o indirettamente”. A dichiararlo è Tom Harvey, legale del filantropo americano Ronald Burkle, proprietario dei Pittsburgh Penguins, e – stando a quanto dichiarato le settimane scorse dai Follieri – tra gli azionisti della FHolding, società di Follieri padre e figlio, che a breve (il closing è stato prorogato a metà gennaio, ndr) dovrebbe rilevare il 50% del Foggia calcio dai fratelli Sannella.

Le dichiarazioni del legale, riportate da Page Six, rubrica del ‘NY post’ in un articolo a firma di Richard Johnson, hanno riaperto le polemiche sull’avvocato foggiano, e dubbi sugli investitori che accompagnerebbero i due foggiani nell’affare. Nello stesso articolo, in cui si racconta del ritorno in azione di Raffaello Follieri, dopo le note vicende giudiziarie che lo videro coinvolto negli States, un’altra persona associata a Burkle smentisce il coinvolgimento della sua fondazione nella FHolding.

Non si è, però, fatta attendere la risposta di Follieri, che ha definito “false le notizia apparse sul Ny Post e su diversi giornali e siti italiani”. Follieri smentisce e si difende dai contenuti apparsi sul portale americano e inoltre allega un documento “comprovante la partecipazione della Ronald W. Burkle Foundation nel pacchetto azionari di Fholding ltd”.

“Ci riserviamo – conclude Follieri – di procedere per vie legali contro chiunque continui a diffondere notizie false e profondamente dannose alla società”.

