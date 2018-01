Raffaele Minischetti porta la scherma di San Severo sul tetto del mondo

Un grande risultato è giunto nelle ultime ore dagli Stati Uniti: Raffaele Minischetti, tesserato per il Club Scherma San Severo dove è allenato dal Maestro Benedetto Buenza, ha conquistato sulle pedane di Phoenix la medaglia d’oro nella gara di sciabola a squadre nella penultima prova di Coppa del Mondo under 20 di scherma. “E’ un risultato straordinario che sugella i grandi progressi di uno dei più talentuosi sciabolatori italiani anche in previsione delle più grandi competizioni internazionali. E’ una vittoria che ripaga i suoi sacrifici, ma anche quelli dei tecnici e dei dirigenti, confermando la bontà e la qualità del lavoro svolto nella palestra di Via Calabria del Club Scherma San Severo. Siamo orgogliosi di questo risultato e condividiamo la gioia del bravo Raffaele, della sua famiglia e di tutto il mondo schermistico locale che affonda le sue tradizioni nei decenni scorsi” hanno dichiarato il Sindaco avv. Francesco Miglio e l’Assessore allo Sport dr. Raffaele Fanelli.

In Arizona Minischetti ha chiuso uno straordinario week end conquistando anche il nono posto assoluto nella prova individuale, risultati che possono significare la convocazione per i Campionati Europei di Sochi ed i Mondiali di Verona di categoria. “A nome di tutta l’Amministrazione Comunale desidero indirizzare un affettuoso saluto ed un caloroso in bocca al lupo a Raffaele Minischetti, alla sua famiglia, all’avv. Matteo Starace, nostro concittadino storico presidente del Club Scherma San Severo e Presidente del Comitato Regionale della Federazione Italiana Scherma, al Maestro Buenza, al presidente del Club Scherma San Severo avv. Gaspare Venditti” ha aggiunto Miglio. Al plauso si è aggiunto anche quello del fiduciario C.O.N.I. di San Severo e presidente A.N.S.Me.S (Associazioni degli stellati al merito sportivo d’Italia) della Provincia di Foggia, dott. Michele Princigallo.