Scherma, 580 atleti sbarcano a Foggia per la prima prova Cadetti di Fioretto e sciabola

Domani mattina il via alle gare con il fioretto femminile e la sciabola maschile. Domenica in pedana per il fioretto maschile e la sciabola femminile. Dieci gli atleti foggiani del Circolo schermistico Dauno