Torna il Rally Porta del Gargano: "Un grande evento sportivo e occasione di promozione"

È stata presentata ieri - lunedì 3 settembre – nel Castello di Monte Sant’Angelo, l’ottava edizione del ‘Rally Porta del Gargano’ ed il terzo ‘Rally Porta del Gargano Historic’ in programma il prossimo weekend (8 e 9 settembre).

Per Pierpaolo d’Arienzo, Sindaco di Monte Sant’Angelo - "Quel rombo dei motori è impresso in modo netto nei miei ricordi. Sin da piccolo, con gli amici, passavamo notti intere ad assistere alle prove notturne, ad andare alle presentazioni, agli shakedown, alle premiazioni. E nei giorni del rally ci si incontra tutti, si preparano i pranzi a sacco, si sceglie il tornante giusto e si aspettano i piloti con le loro auto sperando possano regalarti una curva da spettacolo. E Monte Sant’Angelo si riempie di tanti appassionati, turisti, curiosi e famiglie, con tanti bambini innamorati delle quattro ruote, della velocità, dell’adrenalina. Un grande evento atteso ogni anno, in cui lo sport diventa, inoltre, una grande occasione di promozione. Sostenere l’ottava edizione del “Rally Porta del Gargano”, per noi, significa infatti promuovere il nostro territorio e far conoscere al numerosissimo pubblico che segue il rally le nostre bellezze. Ai piloti, agli spettatori, a tutti coloro che in quei giorni sceglieranno di visitare la nostra Città va il nostro più caloroso “benvenuti a Monte Sant’Angelo” e l’invito a visitare i nostri patrimoni storico-culturale-enogastronomico per godere appieno della meraviglia e della bellezza che offre la Città dei due Siti UNESCO".

Sabato e domenica, a sfidarsi sul filo dei secondi, tra prove speciali e diversi tipi di tracciati (nel “classico” triangolo Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Mattinata), ci saranno i migliori equipaggi ed autoveicoli sportivi in circolazione.

La tappa garganica sarà una delle quattro della Coppa Italia 4^ Zona (si prevede un incremento ulteriore delle iscrizioni rispetto anche agli ultimi anni) ed in concomitanza ci sarà anche la competizione delle auto che hanno fatto la storia di questo sport con la versione “Classic” della competizione.