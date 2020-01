Cento anni di storia, un amore infinito. Ecco 'Rossoneri per sempre', il comitato di tifosi che onora la tradizione del Foggia calcio

"Un comitato che ha l'ambizione di essere inclusivo", lo ha definito Sario Masi, tra i promotori di 'Rossoneri per Sempre', il comitato spontaneo di tifosi rossoneri, nato per onorare la ricorrenza del centenario che la società rossonera festeggerà il prossimo 12 maggio, e compattare il tessuto sociale, avvicinando le nuove generazioni alla tradizione centenaria del calcio foggiano.

Il comitato, già attivo dalla fine del 2019, sta già lavorando per organizzare un calendario di eventi a tema per il centesimo anniversario del Foggia calcio in sinergia con la società Calcio Foggia 1920 e con la collaborazione dell'Università di Foggia.