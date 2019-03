Pioggia di medaglie per la New IKBA Lucera nella seconda tappa del campionato italiano di kick boxing WTKA

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Una grande giornata di sport e grande partecipazione con ben 700 atleti ed oltre 1.000 spettatori la seconda tappa dei campionati italiani di kick boxing WTKA Girone Centro svoltasi a Velletri (Roma) domenica 24 febbraio nella splendida cornice del Palazzetto Bandinelli.

Sette le Regioni presenti: Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Umbria e Puglia. Ha partecipato anche la "New Ikba Lucera" diretta dai maestri Nicola e Ciro Ianigro, portando a casa piazzamenti importantissimi. Alessio Giglio 1° Classificato Light Contact (cat. 8/12 anni, -39kg) e kick light (cat. 8/12 anni, -39kg); Thomas Russo 1° Classificato Light Contact (cat. 8/12 anni, -42kg) e 3° classificato kick light (cat. 8/12 anni, -42kg); Raffaele Iannuzzi 1° classificato light contact (cat. 8/12 anni, -47kg) e 2° classificato kick light (cat. 8/12 anni, -47kg); Alfredo Giglio 1° classificato light contact ((cat. 8/12 anni, -52kg) e 1° classificato kick light (cat. 8/12 anni, -52kg); Angelo Michele Tedeschi 1° classificato light contact (cat. 13/15 anni, -57kg)); Giuseppe Pio Dotoli 1° classificato light contact (cat. 13/15 anni, -69kg); Serena Calabrese 1° classificato light contact (cat. seniores -55 kg) e 2° classificato kick light (cat. seniores -55 kg); Leo Giovanni 3° classificato light contact (cat. juniores, -79kg); Antonio Polisena 3° classificato light contact (cat. juniores, -69kg).

Continua la serie positiva per gli atleti della New Ikba Lucera che hanno totalizzato ben 9 medaglie d'oro, 2 d'argento e 3 di bronzo nella seconda tappa di qualificazione al Campionato Italiano WTKA 2019. Una vera soddisfazione per compagine lucerina che si conferma protagonista anche nella tappa di Velletri! Grande soddisfazione espressa dai maestri Nicola e Ciro Ianigro: "Ora ripartiamo subito con la preparazione della terza tappa che si terrà a Napoli il 31 marzo 2019. Cercheremo la qualificazione di tutti i nostri ragazzi alla finale del Campionato Italiano di kick boxing WTKA che verrà disputata nei giorni 31 maggio 1 e 2 giugno a Rimini presso la Fiera del Wellness".