Pioggia di medaglie per la New Ikba Lucera alla prima tappa del campionato italiano Wtka 2020 di kick boxing

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Si è disputata il 02 febbraio 2020 presso il “Palazzetto Altamura” di Foggia la prima tappa di qualificazione per il CAMPIONATO ITALIANO WTKA 2020 valevole per l'assegnazione del titolo di Campione Italiano Assoluto 2020 di Kick Boxing. Alla gara hanno partecipato circa cinquecento atleti provenienti dalle regioni del centro e sud Italia (Marche, Lazio, Campania, Molise, Abruzzo e Puglia). La “NEW IKBA LUCERA”, diretta dai maestri Ciro Ianigro e Serena Calabrese, ha partecipato alla competizione con 14 atleti portando a casa piazzamenti importantissimi. MARTINO SIMONE 1° CLASSIFICATO LIGHT CONTACT (cat. 8/12 anni, -32 kg) RUBANO CRISTIAN 1° CLASSIFICATO LIGHT CONTACT (cat. 8/12 anni, -42 kg) IANNUZZI ANNALISA 1° CLASSIFICATA LIGHT CONTACT (cat. 8/12 anni -42 kg) BARBARO RAFFAELLA 1° CLASSIFICATA LIGHT CONTACT (cat. 08/12 anni, -57 kg)) IANNUZZI RAFFAELE 1° CLASSIFICATO KICK LIGHT (cat. 8/12anni, -52 kg) IANNUZZI RAFFAELE 1° CLASSIFICATO LIGHT CONTACT (cat. 8/12anni, -52 kg) GIGLIO ALESSIO 2° CLASSIFICATO LIGHT CONTACT (cat. 8/12 anni, -42 kg) GIGLIO ALESSIO 2° CLASSIFICATO KICK LIGHT (cat. 8/12 anni, -42 kg) RUSSO THOMAS 2° CLASSIFICATO LIGHT CONTACT (cat. 8/12 anni, -47 kg) GIGLIO ALFREDO 1° CLASSIFICATO LIGHT CONTACT ((cat. 13/15 anni, -63 kg DOTOLI GIUSEPPE PIO 1° CLASSIFICATO LIGHT CONTACT (cat. 13/15 anni, +69 kg) PAVESE EMANUELA 2° CLASSIFICATA LIGHT CONTACT (cat. 13/15 anni, -46 kg) CENICOLA ADELE 2° CLASSIFICATA KICK LIGHT (cat. juniores -70 kg) ATANASOV PETAR 1° CLASSIFICATO LIGHT CONTACT (cat. juniores -69 kg) MANELLA GIOVANNI 1° CLASSIFICATO LIGHT CONTACT (cat. juniores -79kg) TOZIANO MICHELE 1° CLASSIFICATO LIGHT CONTACT (cat. juniores +89 kg) TOZIANO MICHELE 2° CLASSIFICATO KICK LIGHT (cat. juniores +89 kg) Un ottimo inizio di stagione per gli atleti della “NEW IKBA LUCERA” che hanno totalizzato ben 11 medaglie d’oro e 7 d’argento nella prima tappa di qualificazione al Campionato Italiano WTKA 2020. Una vera soddisfazione per la compagine lucerina che si conferma protagonista nella prima tappa di Foggia e porta tutti gli atleti a podio ! La maggior parte degli atleti della “NEW IKBA LUCERA” era composta da ragazzi alla loro prima esperienza in gare di caratura nazionale ed è stata una vera soddisfazione portarli tra i primi posti. Ricordiamo che negli ultimi anni la “NEW IKBA LUCERA” ha conquistato diversi titoli Italiani e Mondiali, portando in alto il nome della Città di Lucera a livello Nazionale ed Internazionale. Il prossimo impegno per la “NEW IKBA LUCERA” sarà la seconda tappa della Maratona Marziale WTKA 2020 che si svolgerà a Velletri il 01 marzo 2020.