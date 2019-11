A Peschici brillano le 'Stelle del mare': dopo 20 anni, riparte il progetto di majorettes e twirling

In attesa del tradizionale spettacolo del Santo Natale, la maestra Francesca Caroprese, figlia della veterana e affiatata coppia Caroprese-Lamargese titolari della palestra A.S.D. Athletic club Peschici, annuncia che dopo circa 20 anni di assenza nell’ambito dello spettacolo e dello sport peschiciano riparte il progetto di majorettes e twirling sotto il nome di "The stars of the sea".

"La scelta del nome del gruppo che vedrà sfilare le allieve dell'Athletic Club per le vie del paese", spiega la maestra Francesca "non è stato scelto a caso, ma ha un significato ben preciso e cioè l'unione tra le Stelle (le bimbe) e il Mare (Peschici) puntualizzando ancora che tutti i bimbi brillano di luce propria, proprio come le stelle, ribadendo che la danza in generale è una disciplina che solo chi ha passione, costanza e assiduità riesce a ricavarne i frutti. In questo progetto verrò affiancata da una figura esemplare nel mondo delle Majorettes e Twirling, la maestra Agnese Masella, pioniera di questo sport che nel passato ha portato il nome della squadra peschiciana sui gradini più alti del podio a livello italiano".

A breve la data dell'atteso spettacolo natalizio "Waiting for Christmas" che andrà in scena nel bellissimo auditorium di Peschici "Paolo Granieri" dove si potrà ammirare il percorso delle allieve di danza, che si protrae da anni con assiduità e professionalità da parte dei maestri. Le coreografie di danza contemporanea - jazz - latina - moderna come sempre saranno curate della maestra Francesca che come ogni anno registra un boom di presenze, non solo nella danza ma anche nei turni del ballo caraibico, che lo scorso anno l'hanno vista protagonista con la vittoria del titolo di Campionessa Interregionale nella disciplina di Salsa Portoricana nella competizione svoltasi in Abruzzo.