Perugia-Foggia: le probabili formazioni

Ripartire da Perugia non è proprio il massimo, o forse sì. Chi lo sa. Classifica alla mano la sfida del ‘Curi’ per il Foggia attuale potrebbe sembrare parecchio scomoda, forse quasi proibitiva. Ma a volte affrontare un avversario più quotato nasconde insieme alle note insidie anche degli inaspettati vantaggi. Perché conoscere pregi e difetti della squadra che si affronta ti consente di preparare meglio la partita, di impostare strategie e tattica. Una sorta di gioco a carte scoperte. Tutt’altra roba rispetto alla sfida di Salerno quando si affrontava una squadra ancora più enigmatica dell’attuale Foggia, con tanto di recentissimo cambio della guida tecnica.

Il Perugia, invece, è una formazione di cui si sa molto. Soprattutto si sa che è una squadra forte, che dopo un inizio balbettante è riuscita a riprendersi stazionando stabilmente in zona playoff. Tutto questo malgrado le ultime tre gare abbiano portato la miseria di tre punti, dopo i pareggi con Lecce, Spezia e Cittadella. Ma quella di Nesta è una squadra in salute, con forza, esperienza, talento e sfacciataggine tipica degli elementi più giovani. Quelli del centrocampo, in particolare, da Michael a Kouan, passando per Dragomir e Bordin. Per non parlare dell’attacco guidato dall’esperto Melchiorri, affiancato dai vari Han e Vido. Mica male.

Un esordio non facile per Padalino, ma senza dubbio stimolante. Malgrado l’infermeria rossonera sia tornata ad affollarsi, e alcuni reparti presentino gli uomini contati. Tuttavia le frecce nella faretra rossonera non mancano. Si tratterà solo di scagliarle al momento opportuno, possibilmente centrando il bersaglio.

Le ultime dai campi

QUI PERUGIA – Mister Nesta è stato chiaro: niente turnover, in campo la squadra migliore. E quindi confermato il 4-3-1-2 con difesa verosimilmente composta da Mazzocchi e Ngawa sulle fasce, con Gyomber ed El Yamiq. A centrocampo Bordin, Kingsley e Dragomir sono i favoriti, ma sperano anche Kouan e Moscati. In attacco Vido favorito su Han come partner di Melchiorri. Verre sarà il trequartista.

QUI FOGGIA – Scelte obbligate per Padalino, che recupera Tonucci in difesa. Al centro del terzetto difensivo potrebbe essere confermato Boldor con Ranieri a sinistra. A centrocampo rientra Carraro, complice la squalifica di Gerbo e l’assenza di Deli e Rizzo. Agnelli e Busellato saranno le mezzali, con Zambelli e Kragl sugli esterni. In attacco possibile chance per Galano accanto a Iemmello.

Probabili formazioni

PERUGIA (4-3-1-2) Gabriel; Mazzocchi, Gyomber, El Yamiq, Ngawa; Kingsley, Bordin, Dragomir; Verre; Vido, Melchiorri. All. Nesta

FOGGIA (3-5-2) Bizzarri; Tonucci, Boldor, Ranieri; Zambelli, Agnelli, Carraro, Busellato, Kragl; Galano, Iemmello. All. Padalino