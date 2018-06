Piccole pattinatrici crescono: ricco bottino per Foggia al trofeo "Verde età"

Sabato e domenica 9 e 10 giugno si è svolto a Bari, presso il Palazzetto Capocasale, il Trofeo annuale "Verde età" di pattinaggio artistico a rotelle. Su circa 200 atlete partecipanti, sono state dieci le coraggiose pattinatrici foggiane, tesserate all'Asd Pattinaggio Foggia, di Vincenzo Pagano. Si tratta di Sabrina Salatto, Alice Dilillo, Giorgia Menduni, Samuela Di Brisco, Alessia Magnatta, Carolina Sciotti, Lucia Raspatelli, Ilaria Augenti, Giuditta Di Brisco e Alisia Andreozzi.

Vincitrici del Trofeo, ognuna nelle rispettive categorie di appartenenza, sono state le già campionesse Sabrina Salatto, Alice Dilillo, Giorgia Menduni e Alisia Andreozzi, che si sono distinte, come sempre, per la tecnica precisa e per l'eleganza artistica. Terzo posto per la piccola esordiente Giuditta Di Brisco: per lei è stata la prima esperienza agonistica, applauditissima per leggiadria e stile di pattinata, ha ballato per un minuto e trenta secondi saenza emozionarsi. Vicine al podio le altre cinque foggiane, che hanno promesso di allenarsi con maggiore impegno.