Il Foggia sogna con Mazzeo, poi crolla in 10 nell'ultimo quarto d'ora: al 'Tardini' vince il Parma 3-1

E’ andata male, come la tradizione suggerisce, come le contingenze della gara di oggi lasciavano presupporre. Il Foggia di Stroppa regge per quasi 75’, in vantaggio di un gol seppur con un uomo in meno per l’espulsione di Loiacono rimediata al 13’ del primo tempo. A quel punto si era ancora sullo zero a zero: tuttavia il Foggia ha tenuto testa, segnato il gol del vantaggio e sfiorato clamorosamente il raddoppio. Che cosa sarebbe accaduto se quel siluro di Kragl fosse esploso in fondo al sacco, piuttosto che maltrattare la traversa di Frattali, non è possibile dirlo. Senza dubbio, però, il Parma avrebbe dovuto faticare un po’ di più per portare a casa i tre punti, costruiti e ottenuti solo nell’ultimo quarto d’ora di gara.

Seguono aggiornamenti