All’Open di Riccione pioggia di medaglie per il Centro Taekwondo Foggia

Continuano a piovere medaglie sul Centro Taekwondo Foggia. Ben 11 quelle conquistate all'Open di Riccione che si è svolto sabato 11 e domenica 12 maggio nella splendida cornice della riviera romagnola presso il palazzetto dello sport. All'Open hanno aderito, oltre l'Italia, altre due nazioni per un totale di 142 società partecipanti.

La competizione è stata rivolta agli atleti di tutte le fasce d'età, dagli esordienti ai senior, che hanno dato vita ad uno spettacolo entusiasmante vista la variegata partecipazione. Premiati come sempre per l'impegno profuso nei tanti mesi di allenamento: le 11 medaglie conquistate sono così suddivise: ORO per Vincenzo Pio Simone, Alessia Querques e Marysol Forte; ARGENTO per Mattia La Grasta Michele Martino, Emanuele Ieffa, Antonio Di Corcia, Vito Battiante; BRONZO per Sara Di Corcia, Vincenzo Paciello e Paolo Mele

La stagione sportiva sta volgendo al termine e il Team SMIRAGLIA può dirsi più che soddisfatto per i risultati raggiunti .