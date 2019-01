OK11, il "Panzer" Kragl lancia il suo Snapback: "Da indossare in qualsiasi situazione"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Oliver Kragl lancia la linea di moda degli snapback. Lo ha annunciato sul suo profilo Instagram: "Ho da sempre avuto una passione matta per gli snapback, ed è per questo che ho voluto creare uno tutto mio. Spero vi piaccia! Uno snapback minimal che riporta il mio logo OK11, sportivo ma nello stesso tempo elegante, da indossare in qualsiasi situazione".