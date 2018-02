Rialzarsi dopo la caduta: nella fredda Novara il Foggia prova a ripartire e dimenticare la sconfitta col Brescia

Due giorni dopo la disfatta dello ‘Zac’ con il Brescia, per il Foggia è subito tempo di tornare in campo. Lo scenario non è dei migliori, visto che Burian è arrivato e in quel di Novara si è dato da fare in maniera particolare. Dopo le copiose nevicate degli ultimi due giorni, al ‘Silvio Piola’ si prevede un clima rigido, con temperature sotto lo zero. E in più c’è da fronteggiare il fattore sintetico, che spesso può svantaggiare chi non ne è abituato. Non mancano gli ostacoli, ma se questa squadra vuole raggiungere quanto prima la salvezza, bisogna riuscire a imporsi anche nelle situazioni più complesse. A Novara il Foggia trova una squadra bisognosa di punti, per tracciare un solco tra sé e la zona playout. Quello che nelle scorse settimane i rossoneri sono riusciti a fare con quattro successi consecutivi. Un lavoro da non sciupare, specie dopo il k.o. interno di sabato scorso. Tre punti separano le formazioni: le motivazioni per far bene non potranno mancare.

Novara-Foggia: le probabili formazioni

QUI NOVARA - Di Carlo (in passato uno dei tanti nomi venuti fuori tra i fantomatici sostituti di Stroppa, ndr) non dovrebbe proporre grossi cambi rispetto a sabato. Spazio dunque al 3-5-2 con trio difensivo composto da Troest, Mantovani e Chiosa. A centrocampo rientra Ronaldo in mediana con Moscati e Casarini. Fari puntati in avanti dove agirà la coppia Puscas-Sansone.

QUI FOGGIA - Più probabile che Stroppa faccia qualche cambio. Dopo aver puntato per diverse settimane sulla stessa formazione, verosimile che i più affaticati osservino un turno di riposo. Il primo dubbio è in difesa, dove Tonucci è squalificato: Martinelli è in vantaggio su Calabresi. A centrocampo torna Gerbo dall'inizio, così come Deli, che ha scontato il turno di squalifica. Greco e Agnelli potrebbero giocare, ma non sono da eslcudere novità, come l'esordio di Ramè. Altra ipotesi, vede l'impiego di uno tra Celli e Rubin a sinistra, con accentramento di Kragl. Rientra anche Agazzi, che però dovrebbe partire dalla panchina, anche per non rischiare ricadute muscolari. In avanti scalpitano Beretta, Floriano e Duhamel. Uno tra Nicastro e Mazzeo (più probabile il primo) potrebbe sedere in panchina.

NOVARA (3-5-2) Montipò; Troest, Mantovani, Chiosa; Dickmann, Ronaldo, Moscati, Casarini, Calderoni; Sansone, Puscas. All. Di Carlo

FOGGIA (3-5-2) Guarna; Martinelli, Camporese, Loiacono; Gerbo, Agnelli, Greco, Deli, Kragl; Duhamel, Mazzeo. All. Stroppa