Cuore Foggia, in dieci per un'ora batte il Novara con un altro 'Krag(o)l'

Avrà mille difetti, ma su una cosa non ci si può sbagliare: il Foggia ha le palle. E la gara vinta a Novara lo conferma plasticamente. Perché vincere al ‘Piola’ non era così semplice – al di là del pessimo score casalingo dei piemontesi – ma soprattutto perché per farlo in inferiorità numerica per oltre un’ora di gioco servono nervi tesi, concentrazione e tanto tanto carattere. Una vittoria che vale più dei canonici tre punti, che cancella il passo falso con il Brescia, e ridona lustro al poker di successi consecutivi precedenti. Evidentemente non sono stati frutto della causalità.

PRIMO TEMPO –Piccole rotazioni in casa Foggia, e d’altronde Stroppa lo aveva anticipato. A sorpresa, però, finisce in panchina Mazzeo, oltre al capitano Agnelli. Duhamel gioca la prima dall’inizio, con Martinelli che (ri) vince il ballottaggio con Calabresi, e Zambelli riproposto sull’out di destra, con Gerbo mezzala. Modulo speculare per Di Carlo che preferisce Golubovic a Troest, e punta sulla coppia Sansone-Puscas. Fa freddo al ‘Piola’, e il Novara prova a scaldare la gara con una partenza veemente. Durerà poco. Anzi, il primo sussulto lo creano i satanelli con Deli che penetra bene in area e cerca Duhamel in mezzo, costringendo Montipò a un’uscita salvifica. Con gli schieramenti speculari si fa fatica a capire quale delle due formazioni sia in grado di prevalere. Nel Foggia cambiano un po’ le dinamiche offensive, dopo il manovriero Nicastro stavolta appoggia un attaccante più votato alla porta, che al fraseggio. In mezzo Gerbo e Deli tengono bene nella doppia fase. Lo stesso non si può dire di Greco, inspiegabilmente nervoso. Il doppio giallo che rimedia in dieci minuti cambiano il tema del match: fortuna che Kragl con un sinistro velenoso – sporcato da Golubovic – la sblocchi al 12’. Il suo capolavoro, però, il Foggia lo inizia a comporre proprio dopo il rosso rimediato dal suo regista. Stroppa non cambia nulla, chiede a Gerbo e Deli di raddoppiare gli sforzi, e alle due punte (Nicastro in particolare) di non trascurare la fase difensiva. Ordini recepiti alla perfezione.

SECONDO TEMPO – Perché il Novara, pur alzando il baricentro, pur rinfoltendo la batteria degli attaccanti, pericoli non ne crea. Neppure quando Di Carlo rinuncia a un esterno (Dickmann) per Maniero, portando a tre le punte e passando al 4-3-3. La squadra di casa fa fatica a manovrare e a imbeccare le punte, perché il Foggia sta bene in campo. Il resto lo fa il terzetto difensivo, raramente così perfetto come stasera. Martinelli bissa l’ottima prova offerta con il Carpi, limitando prima Puscas, poi (anche con le cattive) Maniero. Stroppa richiama Duhamel, affidandosi alla garra e alla corsa del capitano. 3-5-1 e un Nicastro, ai limiti del commovente, che si sdoppia tra centrocampo e attacco, almeno finché non rischia lo svenimento. Con il Novara proiettato perennemente in avanti, Stroppa decide di osare, richiamando sì Nicastro per Mazzeo, ma inserendo pure Bretta per Deli. 3-4-2 e un segnale al Novara. In effetti, con un po’ più di lucidità i rossoneri potrebbero anche gestire meglio alcuni palloni per impensierire Montipò. Ma non sarà necessario. Perché la squadra di Di Carlo, al netto di un bel destro a giro di Di Mariano (subentrato a Sansone) proporrà solo un campionario di ‘vorrei, ma non posso’. C’è anzi il tempo per ristabilire la parità numerica, quando Sciaudone imita Greco, rimediando due gialli (addirittura più stupidi) in pochi minuti. Poi, festa rossonera, per tre punti che valgono molto più di quelli persi tre giorni fa.

NOVARA (3-5-2) Montipò; Golubovic, Mantovani, Chiosa; Dickmann (9’st Maniero), Ronaldo, Moscati (23’st Sciaudone), Casarini, Calderoni; Puscas, Sansone (31’st Di Mariano). A disposizione: Farelli, Benedettini, Troest, Del Fabro, Macheda, Maracchi, Seck, Lukanovic, Orlandi. All. Di Carlo

FOGGIA (3-5-2) Guarna; Martinelli, Camporese, Loiacono; Zambelli, Gerbo, Greco, Deli (29’st Mazzeo), Kragl; Nicastro (29’st Beretta), Duhamel (11’st Agnelli). A disposizione: Noppert, Figliomeni, Fedato, Rubin, Agazzi, Floriano, Ramè, Scaglia, Calabresi. All. Stroppa

Arbitro: Ros di Pordenone

Marcatori: 12’pt Kragl (F)

Ammoniti: Greco (F), Ronaldo (N), Beretta (F), Sciaudone (F)

Espulsi: 28’pt Greco (F) per doppia ammonizione, 47’st Sciaudone (N) per doppia ammonizione