Il Foggia su Eleven Sports, ma non per tutti. Disservizi per alcuni utenti: "Al lavoro per una soluzione"

In seguito ad alcuni problemi tecnici riscontrati da diversi tifosi rossoneri durante la visione di Nocerina-Foggia, è arrivata la nota di Eleven Sports, il provider dedicato alla trasmissione degli eventi sportivi, che ha acquisito i diritti delle partite del Foggia e del Palermo.

"Per il secondo weekend consecutivo Eleven Sports ha registrato numeri record con le partite di Serie D di Palermo e Foggia. Un trend in continua crescita che avvicina i live di Serie D ai numeri dei top match di Serie C, altra prestigiosa esclusiva della piattaforma OTT.

Nonostante la giornata complessivamente positiva, Eleven Sports è consapevole di alcune difficoltà nella visione delle partite Roccella-Palermo e Nocerina-Foggia, riscontrate da una minima parte delle migliaia di utenti che si sono collegate nella giornata di domenica. L’ingresso di Palermo e Foggia nel bouquet di Eleven Sports è motivo di grande orgoglio e ha richiesto un importante intervento di implementazione della piattaforma tecnologica, in tempi molto ristretti. Tutte le esigenze tecniche tuttavia sono state prontamente risolte e infatti già dal secondo tempo delle scorse partite il servizio è stato ripristinato correttamente.

Il lavoro di Eleven Sports è costante finalizzato a migliorare sempre di più la qualità dello streaming. Siamo sicuri che già adesso e dalle prossime partite, in programma domenica 22 settembre, Palermo-Ragusa e Foggia-Gravina, saremo in grado di assicurare un servizio all’altezza delle aspettative dei nostri utenti, che sono il nostro unico punto di riferimento per una relazione virtuosa e che ringraziamo per la comprensione nel caso si verifichino piccoli incidenti di percorso come quello di ieri.

Proprio per questo forte legame con i nostri utenti ci siamo mossi prontamente e in queste ore stiamo contattando coloro che hanno riscontrato il problema di visione per verificare la soluzione migliore e cercare di rendere soddisfatto chi ha usufruito solo in parte della visione delle partite".