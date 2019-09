Gentile e Tortori, il Foggia sbanca Nocera: primo successo esterno per la squadra di Corda

Un Foggia solido, concreto e sempre sul pezzo, porta a casa un risultato preziosissimo, espugnando il "San Francesco d'Assisi" di Nocera Inferiore. Un rotondo 2-0 rifilato alla Nocerina, punteggio analogo a quello con il quale la ciurma di Corda ha superato l'Agropoli una settimana fa, ma arrivato con modalità differenti.

A Nocera il Foggia si è presentato senza timori reverenziali, giocandosela a viso aperto e riuscendo a sbloccare il match a ridosso della prima mezz'ora di gioco, grazie al penalty perfettamente trasformato da capitan Gentile, alla seconda realizzazione consecutiva.

I satanelli sono poi stati bravi a contenere la reazione dei padroni di casa, due volte pericolosi con Sorgente nel primo quarto d'ora della ripresa. La girandola di cambi ha portato agli innesti di Staiano, Cadili, Tortori e Russo. Proprio Loris Tortori la chiude al 36', al termine di una perfetta azione di contropiede: bello il gesto tecnico dell'ex Cesena, che con punta l'avversario con doppio passo e finta, lo supera e con un perfetto diagonale destro fulmina l'estremo difensore della Nocerina. Gol che arriva cinque minuti dopo l'espulsione rimediata da Carrotta, per doppia ammonizione.

Il Foggia ha anche il tempo per il tris, ma il palo nega a Campagna la gioia del gol. Con questo successo (mentre scriviamo sono in corso Fasano-Bitonto e Taranto-Nardò) i rossoneri salgono momentaneamente al terzo posto in coabitazione con Bitonto, Gravina e Brindisi.