Ninni Corda è pronto a guidare il Foggia

Sono ore decisive per il futuro del Calcio Foggia 1920. Sarà molto probabilmente Ninni Corda, l'attuale direttore generale dei rossoneri, il sostituto di Amantino Mancini, dimessosi dopo appena tre partite ufficiali di cui una di campionato, per via di punti di vista divergenti con la società rispetto alle modalità e all'esecuzione del suo progetto di calcio.

Nelle scorse ore si era detto dei modi di Corda e di come quella sua decisione, di convocare all'indomani della sconfitta contro il Fasano un allenamento alle 6 del mattino, abbiano inciso sulla decisione di Mancini di lasciare la guida tecnica anzitempo. Potrebbe essere proprio Corda a sostituirlo. Non c'è però ancora l'ufficialità.