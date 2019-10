Il grande cuore rossonero degli ultras del Foggia: una sorpresa per NicoForza, regali per i bambini ricoverati

Un coro speciale, di vicinanza e di sostegno, quello intonato dagli ultras della Curva Nord e della Curva Sud del Foggia, per un tifoso speciale: il giovane youtuber NicoForza.

Una delegazione delle tifoserie rossonere, infatti, ha trascorso una intera mattinata nel reparto di Onco-ematologia Pediatrica di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove Niccolò sta affrontando la sua partita più importante, quella contro la leucemia.

“Devo ringraziarli e li ringrazierò sempre per il sostengo che riescono a darmi. È sempre un'emozione fortissima. Oggi poi, vederli emozionati nel consegnare le ‘calze rossonere’ a tutti i bambini e ragazzi ricoverati in reparto, è stato qualcosa di importante. Sostenere e dare forza a chi, come me, lotta ogni giorno, significa avere un cuore rossonero così grande che riesce ad andare anche oltre lo stadio, riuscendo ad intonare un coro di sostegno anche nelle mura di un ospedale. La tifoseria foggiana ha un grande cuore. Quello rossonero batte sempre forte” | VIDEO