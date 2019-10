Cittadino lancia il Foggia: ai rossoneri basta un gol, Nardò k.o.

Un inno al pragmatismo. Il Foggia vince col minimo sforzo, con una prestazione difficile da definire bella anche a voler essere ironici. Ma la compattezza dei rossoneri, la capacità di restare concentrati, sul pezzo, e di capitalizzare anche i minimi vantaggi, sono pregi notevoli soprattutto in serie D.

A onor del vero, c'è anche da evidenziare le condizioni quasi illegali del terreno di gioco di Nardò.

Ai ragazzi di Ninni Corda - ancora squalificato e sostituito in panchina da Cau - è bastata una rete di Cittadino, alla sua prima realizzazione stagionale. Il resto lo ha fatto il solito Fumagalli, bravo a sbarrare la strada a Kamara due volte presentatosi davanti alla porta. Più tranquilla, difensivamente parlando, la ripresa per i rossoneri, che hanno corso zero rischi sfiorando anche il bis in pieno recupero con Campagna. Per il Foggia si tratta della terza vittoria esterna stagionale, nonché dell'ottavo risultato utile consecutivo.