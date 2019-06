Motogp: al gran premio del Mugello Pirro chiude settimo

"Petrucci c'è", ma c'è anche Pirro. Il pilota di San Giovanni Rotondo, in sella alla terza Ducati ufficiale (ha partecipato come wild card, ndr), ottiene un ottimo risultato al gran premio del Mugello, classificandosi al settimo posto, in una gara dai mille colpi di scena.

A vincerla è stato il pilota ternano della Ducati, che sul rettilineo finale ha prevalso sulla Honda del campione del mondo in carica (e attuale capoclassifica) Marc Marquez e sull'altra Ducati di Andrea Dovizioso. Quarto posto per Alex Rins. Male Valentino Rossi e il vincitore del Mondiale di Moto 2 nel 2018 Bagnaia, entrambi caduti.

Pirro ha chiuso a 13 secondi dal compagno di scuderia, precedendo Cal Crutchlow di 7 decimi, conquistando i primi punti della stagione. Il modo migliore per dimenticare il brutto incidente di un anno fa sempre al Mugello, durante le prove libere.