MotoGp: a Valencia vince Dovizioso, ma c'è gioia anche per Pirro. Quarto posto e miglior risultato in carriera

Nel pomeriggio che ha visto un sontuoso Dovizioso trionfare sotto la pioggia, e Rossi scivolare a pochi giri dalla fine (mentre era al secondo posto), c'è gioia anche per Michele Pirro.

Il pilota di San Giovanni Rotondo, in sella alla Ducati, ha chiuso al quarto posto nel Gran Premio di Valencia, ultima prova del campionato mondiale di MotoGp, vinto anche quest'anno dallo spagnolo Marc Marquez.

Un pomeriggio in cui la pioggia l'ha fatta da padrona, determinando la divisione della corsa in due parti, dopo l'interruzione a metà del gran premio che aveva visto la caduta di numerosi piloti tra i quali lo stesso Pirro, comunque capace di ripartire nella seconda parte.

Ripresa la corsa, Dovizioso ha preso subito il largo chiudendo al primo posto, preceduto dagli spagnoli Alex Rins (in sella alla Suzuki) e Pol Espargaró (Ktm). Ai piedi del podio ecco spuntare la Ducati della wild card Pirro, piazzatosi davanti alla Honda ufficiale di Dani Pedrosa. Solo 13esimo Valentino Rossi, scivolato a sei giri dal termine quando occupava la seconda piazza.

Per Pirro si tratta del miglior risultato in carriera in MotoGp.