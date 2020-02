Foggia piange Rino Russo, è morto lo storico capitano della Libertas e icona della pallacanestro di Capitanata

Il mondo foggiano della pallacanestro è in lutto per la morte di Gino Russo, icona del basket locale e capitano negli anni 70/80 della Libertas Foggia.

A darne notizia è la stessa società su Facebook: "Con immenso dolore stamane abbiamo appreso la triste notizia della scomparsa dell’amico Rino Russo. Fu un pilastro della libertas Foggia negli anni 70 e 80 e in seguito anche dirigente quando la stessa militava nel campionato di C2, con lui va via un pezzo di storia della pallacanestro di Capitanata. Rimarrà per sempre un giallo nero. Siamo vicini a tutta la sua famiglia".

CIAO PAPÀ❤️ TE L’HO PROMESSO (il post del figlio Salvatore)

La notizia ha scosso gli appassionati del basket del capoluogo dauno e della provincia di Foggia. Centinaia i messaggi di cordoglio di amici, conoscenti, ex compagni di squadra e avversari: "Oggi abbiamo perso un pilastro del basket foggiano. Rino ci piace pensare che adesso sarai nuovamente in campo sul parquet celeste. Vola in alto più in alto che puoi." il messaggio di cordoglio della Virtus Basket Foggia.

Ex dipendente comunale, Gino Russo aveva 64 anni.