E’ morto Bruno Pace: fu allenatore del Foggia nel 2001

Il calcio rossonero è in lutto: è morto Bruno Pace, ex allenatore del Foggia nei primissimi anni del 2000. Pescarese doc, classe 1943, Pace ha vestito le maglie di Pescara, Bologna, Prato, Padova, ancora Bologna, Palermo, Verona, Angolana e Lanciano, chiudendo la carriera nel 1978. Un anno dopo partì la sua carriera da allenatore che lo vide girovagare lungo tutto lo stivale (Modena, Catanzaro, Pisa, Bologna, Ancona, Catania, Sambenedettese, Francavilla, Avellino, Chieti. A inizio 2001 la chiamata in Capitanata, in C2, dove prese il posto di Arcoleo – a sua volta subentrato a Mancano – conducendo i rossoneri alla salvezza in una delle sue stagioni più travagliate.

I buoni risultati gli valsero la riconferma nella stagione successiva, interrottasi però a metà stagione, quando fu esonerato e sostituito da Florimbi.