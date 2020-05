E' morto Aldo Nardin, difese la porta del Foggia di Puricelli e Veneranda. Segnò un gol con un rinvio da fondo campo

Aldo Nardin, ex portiere del Foggia Calcio, è morto ieri mattina a 72 anni per un male contro il quale stava lottando da tempo. Collezionò 21 presenze con il Foggia in B nella stagione 81-82