Lutto nel mondo del calcio, è morto Davide Astori. Si fermano Serie A e B: rinviata anche Foggia-Empoli

Tragedia nel mondo del calcio: è morto Davide Astori, difensore della Fiorentina e della Nazionale Italiana. Il corpo del calciatore - forse colto da un malore - è stato trovato senza vita stamani nella stanza d'albergo 'La di Moret' di Udine, dove con la sua squadra era in ritiro in attesa della gara di questo pomeriggio alla 'Dacia' Arena contro l'Udinese.

La sfida Udinese-Fiorentina è stata subito rinviata, così come la gara, in programma alle 12.30, tra Genoa e Cagliari (squadra in cui Astori ha militato per diverse stagioni). Da lì la decisione, da parte della Figc di sospendere l'intera giornata di Serie A e quella di Serie B - eccezion fatta, ovviamente, per le gare già disputate-. Di conseguenza anche la sfida tra Foggia ed Empoli, posticipo della 29esima giornata di serie B in programma domani sera alle 20.30 allo Zaccheria, è stata rinviata a data da destinarsi.

Il cordoglio del Foggia calcio

"La famiglia Sannella, il Presidente del Foggia Calcio Lucio Fares, il Direttore Sportivo Luca Nember, il mister GIovanni Stroppa e il Foggia Calcio tutto, appreso con sconcerto della scomparsa del calciatore Davide Astori, esprimono cordoglio alla famiglia colpita da questa immane tragedia", si legge sul sito della società rossonera.

"Non conoscevo personalmente Davide Astori, sono profondamente dispiaciuto. Utilizzare questo aggettivo mi sembra anche riduttivo, dispiace tantissimo per tutti i cari che lascia, è una tragedia che ci tocca tutti, il dispiacere è davvero profondo. E' giusto fermarsi, perché in questo momento sarebbe difficile pensare a giocare quando accadono tragedie di questo tipo", il commento del tecnico del Foggia Giovanni Stroppa.