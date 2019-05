Al Mirage village sport va in scena il Fovea Throwdown 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il Mirage Village in collaborazione con Athletix Accademy e Giosè Fiore, atleta master RX di CrossFit, organizza il Fovea Throwdown 2019 una gara open multidisciplinare di forza e resistenza riservata ad atleti ed appassionati di weightlifting, ginnastica, CrossFit, CrossTraining competitivo in 4 livelli di gara: RX, RX Master, Intermediante e Scaled sia maschile che femminile. La competizione si svolgerà domenica 12 maggio nella splendida location della diga Capaccio di Foggia e vedrà coinvolti circa 150 atleti provenienti da Puglia, Molise, Basilicata, Abruzzo e Campania. Durante la manifestazione il Mirage Village offrirà 2 lezioni di allenamento Spartan System del Maestro Davide Berrilli. La prima lezione 10,30 e la seconda alle 15,30. Chi vorrà cimentarsi dovrà prenotare presso la reception del Mirage Village Info 0881650155 Inoltre sono previste esibizioni di Powerlifting e Pole dance. Si ringrazia per l’ospitalità il Consorzio di Bonifica di Capitanata permettendo la manifestazione durante “La Settimana della Bonifica” Vi aspettiamo per una domenica di sport e natura. La Direzione Mirage Village Group

