A San Giovanni Rotondo torna la 'Mezza del Santo'

Si terrà domenica 29 aprile la ‘Mezza del Santo’, mezza maratona in programma a San Giovanni Rotondo, organizzata dalla Banca di Credito Cooperativo in collaborazione con Asd Atletica Padre Pio.

La manifestazione si svolgerà nell’omonima cittadina pugliese, con partenza dal suggestivo Sagrato della Chiesa di San Pio ed arrivo nell’elegante polmone verde, il Parco del Papa. Il percorso omologato Fidal si fregia del livello nazionale Bronze.

L’eccellente successo di adesioni che sta raccogliendo quest’anno la mezza della Città di San Pio, è avallato dalla straordinaria promozione che il comitato organizzatore ha deciso di mettere in piedi, iscrizione gratuita per tutti, pacco gara per i primi 900 Iscritti e medaglia, appositamente coniata per l’evento, riservata ai primi 900 arrivati.

Ricco anche il Montepremi, oltre 1200€ messi in palio per i vincitori. Sono previste premiazioni speciali riservate ai dipendenti, dirigenti, amministratori e sindaci delle BCC aderenti al costituendo Gruppo Bancario – Cassa Centrale Banca ed ai donatori di Sangue appartenenti all’Avis.

Imponente servizio pacemaker attivo per tutti coloro che andranno alla ricerca del personal time, 14 accompagnatori vi seguiranno passo passo tra i tempi delle 1h30m e 2 ore.

Le iscrizioni, gratuite, chiuderanno Domenica 22 Aprile 2018 e dovranno essere effettuate esclusivamente sul sito www.Icron.it .

Come consuetudine, una gara promozionale, riservata alle categorie giovanili, si svolgerà Sabato 28 Aprile 2018.

Per info ed iscrizioni: www. correreinpuglia.it – www. mezzadelsanto.it