Con due ori e quattro bronzi, il Fisic Center Karate Foggia fà il pieno ai Campionati Regionali Juniores

Successo per il Fisic Center Karate Foggia ai Campionati Regionali Juniores di Karate di Terlizzi, dove si è svolta la 2^ Tappa del Trofeo Puglia Esordienti di Karate organizzati dalla Società Sportiva Centro Ruvo Sport, in collaborazione con il comitato regionale FIJLKAM Puglia .

La competizione ha visto la partecipazione di oltre 150 atleti provenienti da tutte le Società della regione. Il Fisic Center Karate Foggia, diretto dai tecnici Angelo e Michele Selicato, porta a casa due ori e quattro bronzi. Gli oro sono andati a Giulia Palmisano Juniores (anni 2002/03) nella categoria 59 Kg, la quale si è aggiudicata il titolo, e a Roberta Coda negli Esordienti (anni 2006/07) nei 77 kg.

Bronzo a Daniele L’erario nei Juniores 68 Kg, e a Francesca Muscillo Es 68 Kg, Claudia Sforza Es 47 Kg e Sara Gramazio nei 47 Kg, settimo posto per Giuseppe Gramazio nei Ju. 61 Kg e Antonio Savella negli Es. 45 Kg. Gli atleti Palmisano e L’Erario si aggiudicano la partecipazione ai prossimi Campionati Italiani Juniores i quali si svolgeranno presso il Centro Olimpico Federale della FIJLKAM a Lido Di Ostia i prossimi 11 e12 Maggio.

La giornata ha riservato un’altra grossa soddisfazione per il sodalizio dauno, in quanto il Maestro Angelo Selicato è stato insignito direttamente dalla FIJLKAM nazionale e consegnato dal Presidente della Fijlkam Puglia Saverio Pascot e dal Presidente del settore Karate Sabino Silvestri del Diploma del grado di Cintura Nera 7° Dan per i risultati ottenuti nei 34 anni di attività svolta con i propri associati, il quale rappresenta a tutt’oggi il più alto grado di cintura nera della FIJLKAM presente in Capitanata.