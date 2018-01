Il grande traguardo di Massimo Faleo: l'atleta foggiano raggiunge le 500 maratone

Un momento da condividere, un traguardo da festeggiare per il podismo italiano, un’occasione per festeggiare un importante obiettivo raggiunto da un amico, una persona umile, un grande organizzatore, un indiscusso leader nel mondo delle maratone e ultra. Domenica 28 gennaio a Ragusa, Massimo Faleo correrà la maratona numero 500, cinquecento maratone portate a termine. Nella classifica del Club dei Supermaratoneti (il Club che raggruppa gli atleti con almeno 100 maratone) questo traguardo colloca Massimo tra i primi 100 in Italia.

Gli organizzatori della Maratona di Ragusa stanno preparando una festa speciale per omaggiare il traguardo di Massimo, ma anche per ringraziare una persona che ha fatto della corsa e delle maratone in particolare uno stile di vita; da sottolineare anche che negli anni la passione, la dedizione e la serietà di Massimo gli hanno permesso di collaborare come promoter delle grandi maratone italiane, e cosi la Maratona di Roma, Milano, Reggio Emilia, Pescara solo per citarne alcune si sono affidate a lui per la promozione e le iscrizioni degli atleti. Non resta che augurare a Massimo di continuare ad essere la persona semplice ma importante per i podisti italiani, tante belle coRse Massimo.