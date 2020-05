Foggia calcio in vendita? Si fa avanti la Pintus: "Pronta ad acquistare le quote di Felleca e Pelusi"

Un nuovo capitolo nella vicenda societaria del Calcio Foggia 1920. Dopo il veto posto sull'aumento di capitale proposto dagli altri soci (Felleca e Pelusi) e i successivi botta e risposta tra le parti, torna all'attacco Maria Assunta Pintus, titolare (a metà con il presidente Felleca) dell'80% delle quote societarie, appartenenti alla Corporate Investments Group.

Con una nota, infatti, la Pintus ha rivelato di voler acquistare l'altra metà delle quote della Corporate, nonché quelle detenute da Davide Pelusi (il restante 20%) i quali, a detta della socia, avrebbero manifestato l'intenzione di cedere le quote e di aver già ricevuto delle offerte.

"La società Map Consulting srl - società detentrice del 50% del capitale sociale della Corporate Investments Group, a sua volta detentrice dell'80% del capitale sociale del Calcio Foggia 1920 - informa che in data 20 maggio 2020, ha ricevuto, in nome e per conto dei signori Roberto Felleca e del dr. Davide Pelusi, una formale comunicazione con la quale veniva informata che avrebbero ricevuto via pec delle offerte vincolanti per l'acquisto delle loro rispettive quote di partecipazione al capitale sociale di Corporate Investments group e nel Calcio Foggia 1920.

La comunicazione - si legge nella nota - è stata effettuata per offrire ai soci interessati, quindi a Map Consulting srl, la possibilità di esercitare il diritto di prelazione previsto nello statuto di Corporate Investments group srl, il signor Felleca e il dott. Pelusi avranno la facoltà di trasferire le rispettive partecipazioni al soggetto che ha formulato la proposta di acquisto".

Un diritto di prelazione che la Map Consulting intende esercitare: "Confidando nella serietà della proposta di vendita ricevuta, e prendendo atto della volontà del signor Felleca e del dott. Pelusi di voler abbandonare il progetto Calcio Foggia 1920 e cedere le quote da loro detenute, la Map Consulting vuole rassicurare i tifosi della città di Foggia, e a tal fine conferma di voler proseguire nel progetto sportivo che provvederà a garantire le risorse necessarie per programmare e finanziare al meglio la prossima stagione 2020/2021".