Torna la 'Maratona del Gargano', a Cagnano Varano la 'festa' per gli amanti delle lunghe distanze

Si terrà domenica 16 giugno a Cagnano la 15° Maratona e la 7° UltraMaratona del Gargano, tradizionali appuntamenti per gli amanti delle lunghe distanze, che annualmente si ritrovano nel centro garganico per onorare una gara fisicamente impegnativa ma emozionante per il panorama e l’accoglienza riservata agli atleti e ai loro accompagnatori. In programma la 50 km e la maratona alle quali si affiancano la mezza maratona e la 10 km, fortemente volute da Pasquale Giuliani, ideatore e organizzatore della manifestazione per coinvolgere il maggior numero di persone in quella che sta diventando sempre più una festa di inizio estate per i podisti di tutta Italia e per le loro famiglie.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Cagnano Varano e fortemente sostenuta dal Parco Naturale del Gargano, come ulteriore riconoscimento della vocazione turistico-promozionale della gara.

Confermato il percorso tradizionale, grazie alla collaborazione con l’Atletico Sannicandro Garganico, le gare si svolgeranno sulla strada che collega i comuni di Cagnano e Sannicandro, dove è previsto il giro di boa per le gare più lunghe.

Anche l’edizione 2019 conferma la partenza delle gare alle 8:30, regalando ai podisti un'accoglienza colorata dal mare sullo sfondo del percorso e dal verde del Gargano. Come tradizione dopo la gara, nello spazio antistante l’oratorio della Parrocchia delle Grazie ci sarà il pasta party, per gli atleti e le famiglie. La manifestazione è anche l'occasione per lanciare la 100 km nel Gargano che vedrà la partenza da Cagnano il prossimo 28 settembre, organizzata sempre dal GS Stracagnano. Per informazioni e comunicazioni www. maratonadelgargano.it