Manfredonia ospita la tappa locale del Mondiale di Calcio a 5 Amatoriale

Manfredonia – LaLa Tornei Manfredonia è stata scelta dalla Lega Nazionale Calcio Amatoriale, F5WC e Gazzetta dello Sport per organizzare la tappa della provincia di Foggia del Mondiale di calcio a 5 Amatoriale F5WC! Manfredonia è la città scelta dagli organizzatori sipontini e la struttura che ospiterà tutte le gare della competizione sarà il Centro Sportivo Eden Manfredonia. In riva al golfo arriveranno squadre e giocatori provenienti da tutto il capoluogo dauno. La posta in palio è alta: la squadra vincitrice rappresenterà l’Italia al Mondiale di Calcio a 5 Amatoriale che si svolgerà a Shangai a settembre 2018. Il torneo prevede la partecipazione di otto squadre con la formula del girone all’italiana con conseguenti fasi finali per decretare la squadra vincitrice. Lo spettacolo è assicurato. Tutte le gare verranno dirette dalla sezione arbitrale dello CSEN di Foggia.

Otto le squadre che parteciperanno: Arredamenti Di Bari, Caffetteria Silver Manfredonia, Gattullo Profumerie Foggia, Minami, Real Metro Quadro, San Pio Punto Auto, Spano Costruzioni e Universal Foggia.

La partita inaugurale del torneo sarà Real Metro Quadro vs Caffetteria Silver Manfredonia e si svolgerà Venerdì 27 Aprile 2018 alle ore 19:45 presso il Centro Sportivo Eden Manfredonia.

Ricordiamo a tutti che è possibile seguire tutte le statistiche del torneo sul sito www.chetorneo.com/lalatorneimanfredonia (disponibile anche come web app direttamente come collegamento sul tuo smartphone).

Vi aspettiamo per seguire i vostri beniamini verso il sogno Mondiale.

Info: Telefono: 3484805136 (anche whatsapp); Facebook & Instagram: LaLa tornei Manfredonia o Centro Sportivo Eden Manfredonia; E-mail: torneiamatorialimf@gmail.com – centrosportivoeden@gmail.com